Во Франции назвали имя обезглавившего учителя убийцы

Террориста, который обезглавил преподавателя под Парижем, звали Абдулах А. Его имя назвала французская газета Le Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что убийцей учителя стал 18-летний чеченец, который родился в Москве, а позже переехал во Францию. Как уточнил источник, правоохранительным органам и спецслужбам не было известно о его радикализации.

Ранее о чеченском происхождении террориста сообщал телеканал BFMTV. Позже стало известно, что убийца был зарегистрирован в Twitter под ником Tchetchene_270. После нападения на учителя он опубликовал в своем аккаунте в соцсети фото отрезанной головы и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда».

До этого также распространялась версия, что преступником был 48-летний выходец из Алжира. По информации СМИ, он мог быть родителем одного из учеников и был возмущен тем, что преподаватель во время урока свободы слова демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Преступника застрелила полиция.