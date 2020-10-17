Опубликованы фото обезглавившего французского учителя чеченца

В сети появились фотографии 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, который убил и обезглавил французского учителя под Парижем. Внимание на опубликованные в соцсетях снимки в субботу, 17 октября, обратил «Московский комсомолец».

На одном из фото террорист запечатлен вместе с пятью младшими братьями, на другом — вместе с одним из младших братьев.

Известно, что всего в семье было шестеро детей, Абдулак Анзоров был старшим из них. В настоящее время один из братьев задержан, так же, как и его родители.

Ранее сообщалось, что перед тем, как убить преподавателя, Анзоров расспрашивал о нем учеников колледжа, где работал погибший. Также в учебное заведение поступали угрозы.

Убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Позже в ходе задержания его застрелили. По данным правоохранителей, убийцей оказался чеченец, который родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.