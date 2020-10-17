Раскрыты обстоятельства убийства обезглавленного во Франции учителя

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар раскрыл обстоятельства убийства учителя колледжа в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем, которого обезглавил 18-летний чеченец. Его слова в субботу, 17 октября, приводит Reuters.

Как отметил Рикар, террорист перед нападением приходил к зданию колледжа, где работал преподаватель, и расспрашивал о нем учеников. Кроме того, он просил их указать на погибшего.

Также, по данным прокуратуры, до атаки учебное заведение несколько раз получало угрозы.

Убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Позже в ходе задержания его застрелили. По данным правоохранителей, убийцей оказался чеченец, который родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.

В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.