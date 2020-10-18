Во Франции объяснили предоставление убежища семье обезглавившего учителя убийцы

Власти Франции изначально отказались предоставлять статус беженца семье 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, который убил и обезглавил французского учителя под Парижем. Однако суд вынудил государство изменить решение, пишет журнал Point.

По данным издания, семья молодого человека прибыла во Францию в 2008 году из села, которое расположено к югу от Грозного. Анзорову на тот момент было шесть лет.

Французские власти рассмотрели ходатайства семьи Анзоровых о предоставлении убежища и отказали в предоставлении им статуса политических беженцев. Однако им удалось получить этот статус через суд в 2011 году. Если бы не решение Национального суда по вопросам права убежища, то семье пришлось бы покинуть Францию.

Убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. После нападения на учителя он опубликовал в своем аккаунте в соцсети фото отрезанной головы и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Позже в ходе задержания его застрелили. По данным правоохранителей, убийцей оказался чеченец, который родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.

В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.