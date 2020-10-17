В исламском сообществе России раскритиковали действия убитого во Франции учителя

В исламском сообществе (умме) России раскритиковали действия обезглавленного 18-летним чеченцем Абдулаком Анзоровым учителя колледжа в городе Конфлан-Сент-Онорин во Франции. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов прокомментировал ситуацию РИА Новости.

Мухетдинов назвал поступок педагога, демонстрировавшего карикатуры на пророка Мухаммеда в ходе урока, провокационным и оскорбительным для мусульман.

«Конечно, реакция мусульман, если она сопровождается убийством, неадекватна. Хотя мы четко отдаем себе отчет, что люди, которые совершают подобные провокации, должны понимать, что они не просто оскорбляют чувства верующих людей, а действительно ставят под большую угрозу и свою безопасность, и тем самым провоцируют большой скандал и конфликт как в своем государстве, так и внутри общества», — сказал Мухетдинов.

Ректор напомнил, что в России был принят закон о недопустимости оскорбления верующих и их прав, и назвал это очень действенной мерой. По его словам, это не провоцирует беспорядки.

Он подчеркнул, что ислам осуждает такую меру, как насильственное убийство человека, «даже если был совершен богопротивный, для мусульман неприемлемый поступок как карикатура на пророка Мухаммеда». «Я думаю, что подобная же реакция могла бы иметь место, если бы сделали что-то в отношении Иисуса Христа, Моисея, Авраама. Поэтому мы говорим о чувствах веры», — сказал Мухетдинов.

Убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. После нападения на учителя он опубликовал в своем аккаунте в соцсети фото отрезанной головы и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Позже в ходе задержания его застрелили. По данным правоохранителей, убийцей оказался чеченец, который родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.

В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.