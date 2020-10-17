Кадыров отреагировал на убийство учителя во Франции чеченцем

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на убийство учителя колледжа в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем во Франции 18-летним чеченцем Абдулаком Анзоровым. Мнение по этому поводу он опубликовал в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер, в частности, осудил террористический акт и выразил соболезнования родным погибшего. Он отметил при этом, что это не первый случай, когда французские власти пытаются свалить проблемы на чеченцев. Как рассказал Кадыров, Анзоров практически всю жизнь прожил во Франции и подчеркнул, что в Чечне он побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет.

«Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства. Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество», — добавил он.

Убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Позже в ходе задержания его застрелили. По данным правоохранителей, убийцей оказался чеченец, который родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.

В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.