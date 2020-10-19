Обезглавивший учителя убийца предлагал детям деньги за данные о жертве

Чеченец, обезглавивший преподавателя под Парижем, раздавал деньги ученикам за информацию о будущей жертве. Об этом сообщает Europe1.

По данным радиостанции, злоумышленник — 18-летний Абдулах Анзоров — пришел к учебному заведению с наличными: с собой у него было около 300 евро. Деньги он был готов заплатить тем детям, кто показал бы ему, как выглядит преподаватель Самуэль Пати. Сообщается, что один из 15-летних учащихся согласился оказать помощь. Сейчас он находится под стражей.

Предварительно считается, что 300 евро — это личные деньги убийцы. Однако пока непонятно, как давно он их откладывал и сразу ли планировал использовать подобным образом. Отмечается также, что по меньшей мере в течение нескольких месяцев Анзоров писал в соцсетях сообщения с угрозами и призывы к насильственным действиям.

Ранее сообщалось, что террорист перед нападением приходил к зданию колледжа, где работал преподаватель, и расспрашивал о нем учеников.

Убийство произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя Самуэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские.

По данным правоохранителей, убийцей оказался молодой человек, родившийся в Москве и в шестилетнем возрасте переехавший вместе с семьей во Францию, где и получил статус политического беженца. В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.

В настоящее время считается, что Анзоров напал на Пати, увидев видео в сети. На нем отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.

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