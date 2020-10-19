Книгу религиозных карикатур выпустят во Франции после расправы над учителем

Во Франции предложили выпустить книгу с политическими и религиозными карикатурами после убийства учителя Самуэля Пати в пригороде Парижа. Об этом со ссылкой на агентство AFP сообщает РИА Новости.

С такой идеей выступили руководители 13 французских регионов. По словам председателя объединения и члена Европарламента Рено Мюзелье, предложение поддержал министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер.

В сборник предполагают включить самые значимые карикатуры, которые ранее уже публиковались в федеральной или региональной прессе. Книгу хотят сделать доступной для учащихся всех лицеев.

Ранее в центре Парижа и других городах Франции прошли акции в память Пати. Люди вышли на улицы с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей.

Убийство произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник — 18-летний чеченец Абдулах Анзоров — подкараулил учителя Самуэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские.

Считается, что Анзоров напал на Пати, увидев видео в сети. На нем отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.

По данным правоохранителей, убийца родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где и получил статус политического беженца. В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.

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