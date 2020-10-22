Карикатуры на пророка Мухаммеда спроецировали на стену ратуши во Франции

Карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Ebdo, из-за которых 18-летний чеченец расправился над школьным учителем Самюэлем Пати, спроецировали на стену ратуши в городе Монпелье во Франции. Акцию протеста в поддержку свободы слова охраняли полицейские, сообщает Franceinfo.

Ранее в центре Парижа и других городов Франции прошли акции в память об убитом педагоге. Люди вышли на улицы с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей.

Убийство Самюэля Пати произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник — 18-летний чеченец Абдулах Анзоров — подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места преступления он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские.

Считается, что Анзоров напал на Пати, увидев видео в сети. На нем отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.

По данным правоохранителей, убийца родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.