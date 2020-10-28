В Турции завели дело против Charlie Hebdo из-за карикатуры на Эрдогана

Генпрокуратура Анкары завела уголовное дело против французского сатирического журнала Charlie Hebdo из-за карикатуры на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает турецкий канал NTV.

Известно, что дело возбуждено против сотрудников редакции. Им выдвинуты обвинения сразу по трем статьям уголовного кодекса Турции об оскорблении президента. Управление по связям администрации президента Турции подчеркивало, что страна примет необходимые юридические и дипломатические меры после публикации карикатуры, которую считает аморальной. По мнению Анкары, «Европа все больше погружается в грязное болото ненависти к туркам и исламу».

На упомянутом рисунке был изображен полураздетый Эрдоган, который сидит в кресле. В одной руке он держит открытую банку с напитком, другой задирает одежду официантки в хиджабе. «Эрдоган в частной жизни очень игрив», — подписали авторы.

Конфликт между Парижем и Анкарой разгорелся после того, как лидер Франции заступился за право издания публиковать любые карикатуры, в том числе и на пророка Мухаммеда. Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама, указав, что, по его мнению, ислам как религия переживает кризис во всем мире. 24 октября Эрдоган впервые раскритиковал французского лидера за высказывания об исламе на фоне убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати, которое совершил уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров.

Эрдоган назвал поведение французского коллеги неподобающим по отношению к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию. «Макрону требуется лечение психических расстройств», — посоветовал Эрдоган. После этого Франция отозвала посла в Турции для консультаций. Париж осудил грубые слова Эрдогана в адрес французского лидера.

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