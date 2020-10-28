Турция возмутилась из-за карикатуры на Эрдогана в Charlie Hebdo

Турция осудила карикатуру на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во французском сатирическом еженедельном журнале Charlie Hebdo. Об этом в Twitter написал глава управления по связям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

По его словам, антимусульманская программа президента Франции Эммануэля Макрона приносит свои плоды. «Мы осуждаем эту отвратительную попытку распространить расизм и ненависть. Так называемые карикатуры отвратительны и лишены всякого чувства человеческой порядочности. Это явно продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны», — возмутился он.

Представитель Анкары напомнил, что власти страны осудили любое насилие, проявляемое во имя ислама, однако не будут молчать перед лицом «отвратительных нападок на нашу культуру и религию, откуда бы они ни исходили». По его словам, Эрдоган — самый гуманный лидер за последнее время, который помогал миллионам беженцев по всему миру. «Те, кто и пальцем не пошевелил, чтобы помочь женщинам, детям и инвалидам, теперь нападают на нашего лидера своей непристойностью», — посетовал Алтун.

Тем не менее он подчеркнул, что Анкара не поддастся на эту провокацию, и отметил, что подобные выпады порождают расизм и дискриминацию.

Ранее Charlie Hebdo поместил на обложку карикатуру на турецкого лидера. На рисунке изображен полураздетый Эрдоган, который сидит в кресле. В одной руке он держит открытую банку с напитком, другой задирает одежду официантки в хиджабе. «Эрдоган в частной жизни очень игрив», — подписали авторы.

Конфликт между Парижем и Анкарой разгорелся после того, как лидер Франции заступился за право издания публиковать любые карикатуры, в том числе и на пророка Мухаммеда. Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама, указав, что, по его мнению, ислам как религия переживает кризис во всем мире. 24 октября Эрдоган впервые раскритиковал французского лидера за высказывания об исламе на фоне убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати, которое совершил уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров.

Эрдоган назвал поведение французского коллеги неподобающим по отношению к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию. «Макрону требуется лечение психических расстройств», — посоветовал Эрдоган. После этого Франция отозвала посла в Турции для консультаций. Париж осудил грубые слова Эрдогана в адрес французского лидера.