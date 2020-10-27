Еще одна страна предъявила претензии Парижу из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Еще одна мусульманская страна предъявила претензии Франции — МИД Ирана вызвал посла из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда после убийства чеченцем школьного учителя под Парижем. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Тегеран осудил любого рода оскорбления и проявление неуважения по отношению к пророку Мухаммеду. Других подробностей разговора не сообщается.

Материалы по теме Геноцид против сил зла Китайские мусульмане много лет исчезают в лагерях. Почему за них решили вступиться США? Белые и злые Они ненавидят мигрантов и плюют на приличия. За ними будущее Европы

Накануне власти Пакистана вызвали посла Франции по аналогичному поводу. Кроме того, премьер-министр страны Имран Хан обвинил Макрона в «атаке на ислам» из-за слов об «исламском сепаратизме» во французских границах.

Другие регионы мира с мусульманским населением также возмущены высказываниями Макрона: в Бангладеш прошли демонстрации под лозунгами «Макрон — враг мира», а в Кувейте и Катаре магазины отказались от французских продуктов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал к бойкоту продукции из Франции, порекомендовав Макрону проверить психику. Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал Макрона «террористом номер один в мире»

Ранее карикатуры на пророка спроецировали на стену ратуши в городе Монпелье. До этого в центре Парижа и других городов Франции прошли акции в память об убитом педагоге. Люди вышли на улицы с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. Известно также, что карикатуры собираются перевыпустить отдельной книгой.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться