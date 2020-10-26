Пакистан вызвал посла Франции из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Власти Пакистана вызвали к себе посла Франции из-за новой публикации карикатур на пророка Мухаммеда после убийства чеченцем школьного учителя под Парижем. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представителя французского государства вызвали в МИД в Исламабаде после того, как премьер-министр страны Имран Хан обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «атаке на ислам». Политик также призвал платформу Facebook удалить «исламофобский» контент, публикуемый пользователями.

Другие страны с мусульманским населением также возмущены высказываниями Макрона: в Бангладеш прошли демонстрации под лозунгами «Макрон — враг мира», а в Кувейте и Катаре магазины отказались от французских продуктов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также призвал к бойкоту продукции из Франции, а ранее порекомендовал Макрону проверить психику. После этого Франция отозвала посла в Турции.

Оскорбление прозвучало из-за слов Макрона об исламе, поводом для которых стало убийство чеченцем учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Французский лидер критически высказался об «исламском сепаратизме» во французских границах: под этим термином он имел в виду закрытость ряда магометанских общин. Он пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама.

Как сообщалось ранее, карикатуры на пророка спроецировали на стену ратуши в городе Монпелье. Ранее в центре Парижа и других городов Франции прошли акции в память об убитом педагоге. Люди вышли на улицы с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. Известно также, что карикатуры собираются перевыпустить отдельной книгой.