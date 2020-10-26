Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал население страны бойкотировать французские товары и потребовал, чтобы лидеры стран Евросоюза сдержали «антиисламскую» деятельность главы Франции Эммануэля Макрона, передает агентство Reuters.

«Я призываю моих сограждан с этого момента никак не поддерживать французские бренды и не покупать их продукцию», — сказал глава страны. О том, что ЕС стоит приструнить французское правительство, Эрдоган заявил в начале недели, во время которой турки и другие народы празднуют день рождения пророка Мухаммеда.

Днем ранее Эрдоган порекомендовал Макрону проверить психику. После этого Франция отозвала посла в Турции для консультаций.

Оскорбление прозвучало из-за слов Макрона об исламе, поводом для которых стало убийство чеченцем учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Французский лидер критически высказался об «исламском сепаратизме» во французских границах: под этим термином он имел в виду закрытость ряда магометанских общин. Он пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама.

До турецкой власти на его слова успели отреагировать в Катаре: там магазины убрали с полок французские товары.