Магазины Катара убрали французские товары из-за слов Макрона об исламе

Катарские магазины убрали с полок французские товары из-за слов президента Франции Эммануэля Макрона об исламе. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из магазинов, объявивших бойкот французским товарам, стала государственная торговая сеть Al Meera. В компании заявили, что работают «в соответствии с видением, которое согласуется с нашей религией, нашими устоявшимися обычаями и традициями, чтобы служить нашей стране, нашей вере и соответствовать чаяниям наших клиентов». «Мы немедленно провели изъятие из продажи всех французских товаров во всех отделениях до последующего уведомления», — добавили в торговой сети.

Корреспондент РИА Новости подтвердил, что полки столицы Катара Дохи, которые раньше были заполнены продукцией из Франции, опустели. Их стали заполнять товарами местных производителей.

Накануне, 24 октября, заявление Макрона об исламе прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его мнению, президент Франции демонстрирует неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию. Эрдоган также посоветовал французскому коллеге лечить психические расстройства.

Ранее Макрон объявил о борьбе с исламским сепаратизмом во Франции и высказался о необходимости создать вместе с местным Советом мусульман организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, нужно «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

Заявление Макрона прозвучало после убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати, которое совершил уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров. Преступник напал на преподавателя за то, что тот на уроке о свободе слова показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Затем он опубликовал фото отрезанной головы убитого и обратился к президенту Франции, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда».