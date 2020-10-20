Макрон пообещал усилить борьбу с исламскими радикалами во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами в стране после убийства учителя Самуэля Пати в пригороде Парижа. Об этом сообщает BFM.TV.

«Я уже говорил после теракта, что мы намерены и дальше усиливать действия в этом направлении. Этого ожидают все наши сограждане», — сказал французский лидер во время выступления в департаменте Сен-Сен-Дени.

По словам Макрона, в последние дни были предприняты конкретные действия против ассоциаций, которые распространяют идеи радикального исламизма и разрушают принципы страны. «Завтра в Совете министров будет распущена пропалестинская группа шейха Ясина, которая была напрямую вовлечена в жестокое убийство учителя», — заявил глава Франции.

Убийство произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник — 18-летний чеченец Абдулах Анзоров — подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места преступления он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские.

Считается, что Анзоров напал на Пати, увидев видео в сети. На нем отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот на уроке свободы слова показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.

По данным правоохранителей, убийца родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где и получил статус политического беженца. В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.