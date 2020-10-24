Эрдоган посоветовал Макрону лечить психические расстройства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона за высказывания об исламе. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению турецкого лидера, президент Франции демонстрирует неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию. «Макрону требуется лечение психических расстройств», — посоветовал Эрдоган.

В пригороде Парижа 16 октября был убит преподаватель истории. Убийцей оказался оказался 18-летний Абдулак Анзоров родом из России. Преступник напал на преподавателя за то, что тот на уроке о свободе слова показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Затем он опубликовал фото отрезанной головы убитого и обратился к президенту Франции, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда».

Макрон назвал преступление терактом. По словам президента, французский учитель погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».

По уголовному делу об убийстве преподавателя истории задержаны четыре человека. Это близкие знакомые террориста, среди них также есть родственники молодого человека. Известно, что Анзоров имел статус беженца во Франции — у него был вид на жительство, выданный 4 марта 2020 года.