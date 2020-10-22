Парижский убийца учителя оказался связан с исламистами из Сирии

Расправившийся со школьным учителем истории под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров был связан с террористами — общался с неким исламистом из Сирии. Об этом стало известно газете Le Parisien.

По меньшей мере два дня, с 12 по 14 сентября, юноша переписывался на русском языке с предполагаемым террористом, находящимся в сирийской провинции Идлиб, и спрашивал у него, как переехать в другую страну, чтобы «сражаться».

По данным от родственников, Анзоров примерно с прошлой весны стал симпатизировать радикальным идеям: он начал более тщательно молиться по пятницам и смотреть видео проповедников-экстремистов. Родители Анзорова также подозревают, что он радикализовался, общаясь с друзьями из спортзала, и те помогли ему купить оружие.

Сами приятели все отрицают и сообщают, что тоже заметили радикализацию юноши в последние месяцы: он стал соблюдать все магометанские ограничения и присылать им напоминания о регулярных молитвах. Также известно, что он поставил на заставку в телефоне флаг террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Ранее стало известно, что Анзоров после расправы сам поделился фотографиями и видео в соцсетях и мессенджерах. В частности, он отправил их в некие чеченские каналы в Telegram, в которых собираются сторонники ИГ.

По некоторым данным, сводная сестра убийцы в 2014 году отправилась в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. В отношении нее проводилось антитеррористическое расследование.

В настоящее время считается, что Анзоров напал на учителя Самуэля Пати (Samuel Paty), увидев видео в сети. На нем отец одной из школьниц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.

Ранее сообщалось, что фото отрезанной головы учителя было размещено в Twitter. В посте чеченец обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда».

По уголовному делу об убийстве преподавателя истории задержаны четыре человека. Это близкие знакомые террориста, среди них также есть родственники молодого человека. Известно, что Анзоров имел статус беженца во Франции — у него был вид на жительство, выданный 4 марта 2020 года.

По мнению президента Франции, убийство преподавателя истории можно считать терактом. По его словам, педагог погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».

Убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Позже террориста застрелили. Убийцей оказался молодой человек, родившийся в Москве и в шестилетнем возрасте переехавший вместе с семьей во Францию, где и получил статус политического беженца.

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