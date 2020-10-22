Стало известно о подкупе студентов обезглавленного учителя во Франции

Подозреваемый в убийстве учителя истории и географии колледжа Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа Абдулах Анзоров узнал информациб о будущей жертве от студентов, которых он подкупил. Об этом стало известно главе антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикару, пишет газета Figaro.

Он заметил, что, если бы подозреваемый не узнал фамилию учителя, название и адрес колледжа, у него не было бы средств установить его личность. «А это стало возможным только благодаря студентам данного колледжа», — заявил прокурор.

По его словам, Анзоров предложил двум подросткам 14 и 15 лет от 300 до 350 евро за сведения о преподавателе. Он объяснил им, что намерен «заставить преподавателя попросить прощения» за карикатуру на пророка Мухаммеда, а также «унизить и ударить его». Как пояснил Рикар, подростки задержаны за соучастие в преступлении.

Ранее сообщалось, что Анзоров оставил в соцсети обращение на русском языке. После убийства нападавший разместил в соцсетях фотографию тела учителя с прикрепленным аудиопосланием. Там он на плохом русском языке заявил, что отомстил за пророка.

Убийство произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник — 18-летний чеченец Абдулах Анзоров — подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Позже террориста застрелили полицейские.