Обезглавивший учителя убийца отчитался перед семьей одного из его учеников

Чеченец, обезглавивший школьного учителя под Парижем, отчитался перед семьей одного из его учеников. Об этом источник в местной полиции сообщил агентству Reuters.

Известно, что убийца — 18-летний Абдулах Анзоров — написал СМС-сообщение одному из родителей, жаловавшихся на то, что их ребенку на уроках показывали карикатуры на пророка Мухаммеда. Получил ли он какой-либо ответ — не уточняется.

Ранее сообщалось, что террорист перед нападением приходил к зданию колледжа, где работал преподаватель, и расспрашивал о нем учеников, предлагая деньги за информацию.

Убийство произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя Самуэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места происшествия он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские.

По данным правоохранителей, убийцей оказался молодой человек, родившийся в Москве и в шестилетнем возрасте переехавший вместе с семьей во Францию, где и получил статус политического беженца. В российском посольстве во Франции уже заявили, что убийца не имел никакого отношения к России и не контактировал с диппредставительством.

В настоящее время считается, что Анзоров напал на Пати, увидев видео в сети. На нем отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.

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