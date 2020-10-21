UFC открестился от россиянина за поддержку подростка-убийцы из Чечни

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) открестились от связи с россиянином Зелимом Имадаевым после его слов поддержки в адрес чеченского подростка, который обезглавил учителя во Франции. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Издание приводит заявление организации, где утверждается, что Имадаев с лета не является бойцом промоушена. Россиянин отреагировал на новости об убийстве во Франции, назвав подростка-убийцу героем.

Помимо Имадаева поддержку чеченцу, убившему учителя за карикатуры на пророка Мухаммеда, выразил боец смешанного стиля Альберт Дураев. Оба спортсмена высказались в сторис Instagram, но позже удалили публикации.

16 октября 18-летний Абдулак Анзоров подкараулил своего учителя и убил его. Позже молодой человек опубликовал фотографию с отрезанной головой преподавателя в социальных сетях. В ходе задержания Анзорова застрелили.

Имадаев провел три поединка под эгидой UFC и потерпел три поражения. Всего в активе россиянина восемь побед в 11 поединках.