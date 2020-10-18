Два российских бойца MMA поддержали обезглавившего учителя во Франции чеченца

Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, убившего учителя колледжа в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем во Франции. Об этом в своем Instagram сообщил журналист Александр Лютиков.

Имадаев в Instagram-сторис назвал Анзорова героем, а Дураев отметил в личном аккаунте, что во Франции «свобода слова потеряла свое начало». Позже спортсмены удалили публикации, а Лютиков сделал пост из скринов сторис бойцов. Instagram удалил публикацию журналиста, усмотрев в ней «насилие и опасные организации». В настоящий момент скрины сторис Имадаева и Дураева доступны в Telegram-канале «Двач».

Убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Позже, в ходе задержания, террориста застрелили. По данным правоохранительных органов, убийцей оказался чеченец, который родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.

Имадаев выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), на его счету 11 боев, в которых он одержал восемь побед и потерпел три поражения. Дураев известен по выступлениям в промоушене ACB. Он провел 15 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел три поражения.