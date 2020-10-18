Новый Хабиб встретил бывшего соперника и принялся его обучать

Chimaev's debut - against John Phillips.— UFC (@ufc) October 17, 2020
Tonight - they trade notes before Phillips' bout on Fight Island 📝 pic.twitter.com/4jn6QnQAP1
Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев встретился со своим бывшим соперником валлийцем Джоном Филлипсом за кулисами турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.
Чимаев, которого называют Новым Хабибом, взялся за обучение Филлипса. Швед чеченского происхождения показал валлийцу способ остановить проход в ноги.
Чимаев дебютировал в UFC поединком против Филлипса и досрочно завершил схватку. Всего чеченец сумел одержать три победы за 66 дней и должен возглавить турнир UFC в декабре. Чимаева сравнивают с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.