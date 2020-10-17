Новый Хабиб поборолся с бывшим чемпионом UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провел дружеский спарринг по борьбе с американским тяжеловесом Даниэлем Корьме. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте redfurymma_official.

Чимаев поборолся с Кормье прямо в лобби отеля. Оба спортсмена известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Швед, которого называют Новым Хабибом, эффектно дебютировал в организации, одержав три победы за 66 дней. Кормье — бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

Чимаев должен возглавить турнир UFC в декабре. На счету бойца девять побед в девяти поединках.