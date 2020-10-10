Новый Хабиб пожаловался на нежелание звезд UFC драться с ним

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев, также известный как Новый Хабиб, пожаловался на нежелание звезд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) драться с ним. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

26-летний уроженец Чечни заявил, что от поединка с ним уже отказались американец Стивен Томпсон и Крис Вайдман. Чимаев подчеркнул, что готов драться с любым соперником.

Поединок с участием шведа должен возглавить турнир UFC в декабре. Однако пока промоушен не подобрал оппонента для чеченца. Менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз отмечал, что многие статусные бойцы UFC уже не берут трубку.

Предполагалось, что соперником Чимаева станет ветеран UFC бразилец Дэмиан Майя. Новый Хабиб — рекордсмен промоушена, сумевший добиться трех побед за 66 дней. Выступления Чимаева впечатлили главу UFC Дэйну Уайта, который уже не раз назвал шведа особенным бойцом. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, с которым пресса и болельщики сравнивают чеченца, считает, что Чимаев сможет биться за титул после очередной победы.

Чимаев одержал девять побед в девяти профессиональных поединках.