Новый Хабиб ответил на вызов британского бойца UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев в Instagram ответил на вызов британца Даррена Тилла.

«Рок-н-ролл, детка», — написал спортсмен, прикрепив к посту скриншот заявления британца и собственное фото.

Тилл бросил вызов Новому Хабибу 10 октября. При этом он отметил, что готов подраться с ним после турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 5 декабря, где он проведет поединок против шведа Джека Херманссона.

До этого Чимаев заявил, что два представителя UFC отказались от поединка с ним. Шведский боец должен возглавить ивент в декабре. Спортсмен одержал три победы за 66 дней под эгидой промоушена. Всего на счету Чимаева девять побед и ни одного поражения.

Тилл становился претендентом на титул UFC в полусреднем весе. В MMA он одержал 18 побед при трех поражениях.