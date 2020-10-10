Британец из UFC бросил вызов Новому Хабибу

Британский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Тилл ответил на пост шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который жаловался на отсутствие соперника. Заявление британца доступно в Twitter.

Тилл бросил вызов Новому Хабибу, отметив, что готов подраться с ним после турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 5 декабря, где он проведет поединок против шведа Джека Херманссона. «Если тебе тяжело найти соперника, я посвящу тебя в элиту!» — написал Тилл.

Ранее 10 октября Чимаев заявил, что два представителя UFC отказались от поединка с ним. Шведский боец должен возглавить ивент в декабре. Менеджер Нового Хабиба Али Абдель-Азиз признавался, что многие бойцы UFC отказываются от поединка с Чимаевым.

Чеченец ярко стартовал в боях под эгидой промоушена, одержав три победы за 66 дней. Всего на счету Чимаева девять побед и ни одного поражения.

Тилл становился претендентом на титул UFC в полусреднем весе. В MMA он одержал 18 побед при трех поражениях.