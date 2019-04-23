Британского бойца UFC наказали за погром в отеле

Боец смешанного стиля (MMA) англичанин Даррен Тилл предстал перед испанским судом за беспорядки, учиненные его компанией на Тенерифе. Об этом сообщает Daily Mail.

Компания из пяти человек двое суток дожидалась судебного заседания. 26-летний боец обязан выплатить штраф более 800 евро. Помимо этого, Тилл должен возместить нанесенный ущерб, заплатив почти девять тысяч евро.

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21 апреля стало известно, что Тилл задержан испанской полицией за погром отеля на Тенерифе и угон такси. Английские туристы повредили мебель и опустошили огнетушители в одной из гостиниц. Тилла и его друзей выгнали из отеля, компания попыталась устроиться в другом, где им также отказали в услугах. После этого они вызвали таксиста и, воспользовавшись тем, что шофер покинул автомобиль, чтобы помочь им с багажом, угнали машину.

Тилл выступает в полусреднем весе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Британец уже получал титульный поединок, в котором уступил американцу Тайрону Вудли. После этого Тилл проиграл нокаутом другому американцу — Хорхе Масвидалю. До этих двух поединков британский спортсмен не уступал. В его активе 17 побед, пять из которых добыты в UFC.

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