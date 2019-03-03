Британский боец UFC восхитился нокаутом российской продавщицы

Британский боец UFC в полусреднем весе (до 77,1 килограмма) выложил в своем Instagram видео, на котором российская продавщица отправляет покупателя в нокаут.

«При игре с перьями могут пощекотать задницу», — написал 26-летний спортсмен.

Видеозапись из магазина в Гусь-Хрустальном приобрела популярность на сайте Reddit. Пользователи восхищались продавщицей и признавались ей в любви. На кадрах один мужчина возле прилавка бьет другого о холодильник с напитками. Работница торговой точки подходит к нему и несколькими ударами опрокидывает на пол.

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