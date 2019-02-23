Российский фельдшер нагрубила пациентке и пригрозила очевидцам силовиками

В сети появилось видео, на котором прибывшая по вызову в магазин сотрудница скорой помощи оскорбляет пациентку и заявляет, что та находится в нетрезвом состоянии. Запись была опубликована в субботу, 23 февраля, на сайте телеканала.

По данным автора видео, инцидент произошел в городе Шарыпово Красноярского края. На кадрах видно, как продавщицу, которая не может самостоятельно стоять, грузят на носилки.

«На бок повернись. Да что она может, она пьяная!» — комментирует ситуацию фельдшер. В свою очередь очевидцы рассказали, что состояние женщины ухудшилось из-за сахарного диабета.

Как утверждает автор ролика, впоследствии фельдшер требовала у него прекратить съемку и, кроме того, угрожала ему «родственниками-силовиками».

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