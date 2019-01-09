Приехавшие на место ДТП врачи скорой помощи попали в ДТП

На объездной дороге вокруг Челябинска пострадали две бригады врачей скорой помощи, которые приехали спасать четырех участников ДТП, сообщили 74.ru в региональном Минздраве.

«Бригада скорой прибыла на место, и тут в их машину врезался другой автомобиль. Пришлось вызывать вторую бригаду, работники которой, оказывая помощь, сами перешли в разряд пострадавших», — рассказал собеседник издания. Ушибы получили фельдшер и водитель санитарного транспорта.

Авария произошла утром 9 января на 38-м километре западного обхода города Челябинска. Kia Ceed, за рулем которой сидела 29-летняя девушка, выехала на встречную полосу и врезалась в ЗАЗ. Четверым участникам ДТП потребовалась медицинская помощь.

В полиции отметили, что после прибытия на место врачей были предприняты необходимые меры безопасности: у экипажей ДПС и скорой работали проблесковые маяки. Однако это не уберегло медработников.

«Около 8:50 часов (6:50 мск) 40-летняя женщина, управляя автомобилем Daewoo Nexia, при объезде места ДТП, совершила наезд на фельдшера СМП, работавшую на месте аварии», — продолжили в областной ГИБДД. Аналогичным образом пострадал и водитель скорой.

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