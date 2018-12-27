Водитель не выпустил на выезд машину детской реанимации

В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы имени святого Владимира. Видео опубликовано в соцсетях.

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Kia, встал у ворот клиники. Охранники больницы потребовали освободить проезд, однако водитель отказался уступать и затеял потасовку.

В столичном ГСУ СК сообщили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее итогам будет решено, если ли основания для возбуждения уголовного дела, сообщает «Комсомольская правда».

В июне 2017 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и группа депутатов предложили ввести уголовную ответственность в отношении водителей, не пропустивших машину скорой помощи, если это привело к негативным для пациента последствиям. Парламентарии предложили внести в Уголовный кодекс новую статью «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи».

В случае, если больной умер, то виновного в этом водителя предлагалось лишать свободы сроком до четырех лет. Если же опасности для жизни пациента не было, то автовладельцу грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

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