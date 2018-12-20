На оставившего пассажирку с инсультом на асфальте водителя маршрутки завели дело

Против водителя маршрутки в Тимашевске, который выкинул на дорогу пассажирку без сознания и уехал, возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества (часть 1 статьи 238 УК). Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Ранее в сети появилась запись с уличной камеры наблюдения, на которой видно, как водитель маршрутки помогает двум пассажирам вытащить из салона женщину без сознания и положить ее на дорогу, после чего уезжает. Позднее выяснилось, что она ехала стоя, и ей стало плохо во время движения. До приезда скорой она лежала на улице.

Пострадавшая оказалась пенсионеркой 1934 года рождения. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и диагностировали инсульт. Врачи не берутся делать прогнозы.

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