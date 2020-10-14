Новый Хабиб нацелился на бой с американцем

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев нацелился на бой с американцем Нэйтом Диасом и бросил ему вызов в Twitter.

Чимаев, получивший прозвище Новый Хабиб, ответил на твит Диаса о поединке между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. «Я не играю в бои, а дерусь по-настоящему. Тащи свое рыхлое тело в Вегас, и я вырублю тебя 19 декабря», — написал он.

10 октября британец Даррен Тилл вызвал Чимаева на бой. Спортсмен подчеркнул, что готов подраться с шведом после турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 5 декабря. Новый Хабиб ответил ему словами «Рок-н-ролл, детка».

До этого Чимаев заявил, что два представителя UFC отказались от поединка с ним. Спортсмен одержал три победы за 66 дней под эгидой промоушена. Всего на счету Чимаева девять побед и ни одного поражения.

Диас за карьеру провел 32 боя по правилам ММА, 20 из которых выиграл и 12 — проиграл. Он выступает в UFC с 2007 года.