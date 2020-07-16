Новичок UFC объяснил бесстрашие чеченским происхождением

Шведский боец смешанного стиля (UFC) Хамзат Чимаев прокомментировал свой успех в дебютном поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова спортсмена приводит MMA Junkie.

Один из репортеров обратил внимание на уверенную манеру ведения боя со стороны новичка промоушена и спросил, не чувствовал ли он волнения в октагоне. «Нет, я родился в Чечне. Я родился, чтобы драться», — так объяснил Чимаев свое бесстрашие в поединке.

Кроме того, шведский боец заявил, что видит себя чемпионом промоушена в среднем весе. По словам Чимаева, он готов побить каждого представителя дивизиона, в том числе и американца Хорхе Масвидаля.

Ранее 16 июля Чимаев одержал досрочную победу над валлийцем Джоном Филлипсом на турнире UFC на острове Яс. Он вынудил соперника сдаться, применив удушающий прием.

Для непобежденного Чимаева это седьмая победа в карьере и первая в UFC. Боец родился в Чечне и перебрался в Швецию вместе с семьей в возрасте 16 лет.