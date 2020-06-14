Итальянский боец UFC «задушил» соперника

Итальянский боец смешанного стиля (MMA) Марвин Веттори «задушил» соперника, американца Карла Роберсона в рамках со-главного поединка на турнире UFC Fight Night 172. Видео предоставлено правообладателем.
Бой завершился на последних секундах первого раунда, когда 26-летний Веттори сумел применить удушающий прием.
Итальянский боец одержал 13-ю победу при четырех поражениях. Еще один его бой завершился вничью. На счету Робертсона теперь три поражения и девять побед.
В главном бою UFC Fight Night 172 сошлись американки Джессика Ай и Синтия Кальвильо. Кальвильо одержала победу единогласным решением судей.
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