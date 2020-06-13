Боец UFC объяснила провал на взвешивании несвоевременным походом в туалет

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джессика Ай в своем Instagram объяснила провал на взвешивании перед турниром UFC on ESPN 10.

33-летняя спортсменка не уложилась в лимит полусредней весовой категории на 90 граммов даже после того, как сняла всю одежду. Американка принесла извинения и посетовала на то, что не сходила в туалет перед тем, как встала на весы.

Несмотря на провал процедуры взвешивания, бой Ай с соотечественницей Синтией Кальвильо, который должен стать главным поединком вечера, состоится. Турнир пройдет в ночь на воскресенье, 14 июня. Ай будет оштрафована на 25 процентов от гонорара.

В профессиональных смешанных единоборствах (MMA) Ай провела 23 боя, в 15 из которых она победила, а в семи — проиграла. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

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