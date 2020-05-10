Нурмагомедов высказался о «дышащем в спину» претенденте на его титул

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу американца Джастина Гэтжи в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) во Флориде. Соответствующая запись доступна в Twitter-аккаунте россиянина.

31-летний Нурмагомедов отметил, что в MMA всегда найдутся голодные до побед бойцы, которые «дышат в спину» действующему чемпиону. «Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но раньше выстрела я не упаду», — заявил он.

Гэтжи стал временным чемпионом в легком весе, теперь он основной претендент на титульный бой с россиянином. В то же время Нурмагомедов говорил о том, что готов вернуться в октагон уже в июле.

Ранее 10 мая Гэтжи нокаутировал Фергюсона в пятом раунде в главном поединке UFC 249. Поражение стало первым для Фергюсона с 2012 года.

Первоначально турнир должен был возглавить бой Нурмагомедова и Фергюсона. Однако на фоне неясности с место проведения и пандемии коронавируса россиянин снялся с поединка. Тем образом, схватка сорвалась в пятый раз.

Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Он дважды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

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