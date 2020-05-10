Нурмагомедов отреагировал на поражение Фергюсона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение американца Тони Фергюсона в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле. Пост россиянина доступен в его Twitter-аккаунте.

31-летний россиянин опубликовал запись сразу после поражения Фергюсона. «Без комментариев», — написал Нурмагомедов.

Ранее 10 мая Фергюсон уступил американцу Джастину Гэтжи в главном бою турнира UFC 249. Схватка завершилась в пятом раунде техническим нокаутом. Таким образом, Гэтжи становится главным претендентом на титульный поединок против Нурмагомедова и временным чемпионом UFC в легком весе.

Беспроигрышная серия Фергюсона насчитывала 12 побед. Он — лидер по данному показателю в легком весе.

Изначально, Фергюсон и Нурмагомедов должны были возглавить UFC 249. Однако россиянин снялся с турнира на фоне неясности относительно проведения ивента и арены. Гэтжи был приглашен в качестве замены российского бойца, однако в апреле турнир так и не состоялся. UFC 249 был перенесен на 10 мая и прошел в Джексонвилле без зрителей. Также в рамках ивента победу одержал российский тяжеловес Алексей Олейник.

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