Глава UFC рассказал о планах на Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что победитель поединка между американцами Джастином Гэтжи и Тони Фергюсоном встретится в октагоне с действующим чемпионом промоушена в легком весе — Хабибом Нурмагомедовым. Об этом Уайт рассказал в ходе прямого эфира в Instagram, передает MMA Junkie.

«Фергюсон и Гэтжи покажут самый жестокий бой из тех, что вам довелось видеть. Это я вам гарантирую. Победитель выйдет против Хабиба в поединке за пояс», — заявил он. При этом, несмотря на готовность Нурмагомедова выступать в августе, Уайт не планирует поединок с участием россиянина летом.

«Хабиб вернется осенью — в сентябре или октябре», — добавил он.

9 мая состоится перенесенный UFC 249. Изначально турнир должен был возглавить поединок Фергюсона и Нурмагомедова, а сам ивент — пройти 18 апреля. Однако, россиянин снялся с поединка, а сам турнир UFC был вынужден перенести на фоне пандемии коронавируса.

Нурмагомедов — чемпион UFC и занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации.

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