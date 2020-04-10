Оставшийся без Нурмагомедова UFC 249 отменили

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), запланированный на 18 апреля, отменен на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани в своем Twitter.

Глава промоушена Дэйна Уайт подтвердил данную информацию. Также функционер подчеркнул, что его попросили остановиться в ESPN — компании, которая транслирует турниры UFC на своей платной платформе ESPN +. По данным другого журналиста Брета Окамото, все турниры промоушена также перенесены на неопределенный срок.

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В начале апреля стало известно, что UFC 249 остался без своего главного боя — противостояния американца Тони Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова. Поединок спортсменов сорвался уже в пятый раз.

Уайт неоднократно заявлял о стремлении провести турнир, несмотря на организационные сложности из-за пандемии. Сообщалось, что UFC 249 может пройти на территории индейской резервации, а международные турниры в дальнейшем будут проводиться на частном острове.

Нурмагомедов — действующий чемпион промоушена в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках.

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