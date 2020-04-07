Турнир UFC пройдет на частном острове

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 и последующие турниры промоушена пройдут на частном острове. Его слова приводит TMZ.

Уайт заявил, что арендовал остров на два месяца и планирует проводить там турниры каждую неделю. Он добавил, что в данный момент ведутся организационные работы. Местоположение острова пока не разглашается.

Отмечается, что бойцы прибудут на место на частных самолетах. Все спортсмены пройдут тестирование на коронавирус.

Турнир UFC 249, где в титульном поединке должны были встретиться россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон, находился под угрозой срыва. Турнир должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но в городе был введен запрет на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.

Затем Нурмагомедов заявил, что снимается с UFC 249, так как не может покинуть территорию России. Вместо россиянина поединок с Фергюсоном проведет американец Джастин Гэтжи. На кону будет стоять титул временного чемпиона организации в легком весе.

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