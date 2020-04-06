В UFC нашли замену Нурмагомедову

Американский боец Джастин Гэтжи проведет поединок с соотечественником Тони Фергюсоном вместо российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщается на официальной странице Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Instagram.

Бой пройдет 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Место проведения спортивного мероприятия не сообщается. В поединке Фергюсона с Гэтжи на кону будет стоять титул временного чемпиона организации в легком весе. Следовательно, Нурмагомедов сохранит пояс чемпиона UFC.

Ранее 6 апреля глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что турнир 18 апреля пройдет без россиянина. Кроме того, ESPN сообщил о том, что промоушен нашел арену для турнира, но держит точную локацию в тайне.

1 апреля Нурмагомедов заявил, что снимается с UFC 249, и сослался на соблюдение карантина. Позже боец допустил, что поедет на турнир, если узнает место его проведения. Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым сорвался в пятый раз. После заявления россиянина пользователи в социальных сетях обрушились на него с критикой и предлагали лишить его пояса чемпиона UFC.

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