Глава UFC подтвердил отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что турнир 18 апреля пройдет без россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в своем Twitter.

Уайт опроверг слова журналиста Ариэля Хельвани, который утверждал о договоренности между главой UFC и президентом России Владимиром Путиным об организации вылета Нурмагомедова в США. Функционер заявил, что вскоре объявит состав участников UFC 249, среди которых россиянина не будет.

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Нурмагомедов должен был выйти в октагон против 36-летнего американца Тони Фергюсона и защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Однако на фоне пандемии коронавируса поединок оказался под угрозой срыва: по состоянию на 6 апреля у турнира до сих пор нет официального места проведения из-за запретов, связанных с мерами карантина.

Кроме того, Нурмагомедов и Фергюсон находятся в разных странах. Россиянин, в частности, первым заявил, что не примет участия в поединке. Позже он допустил, что бой может состояться, если он узнает место его проведения. Российские СМИ утверждали о возможности покинуть страну, несмотря на закрытие границ с 30 марта.

Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе.

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