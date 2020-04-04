Менеджер Нурмагомедова отверг возможность вылета бойца из России

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен рассказал о разговоре с менеджером россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом. Эпизод доступен в YouTube-канале американца.

Абдель-Азиз опроверг информацию российских СМИ, которые рассказывали о возможности покинуть страну с помощью бизнес-авиации. Менеджер отверг возможность вылета из России и рассказал 43-летнему Соннену о том, что якобы местные города «закрыли» из-за пандемии коронавируса.

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«Абдель-Азиз рассказал мне это, чтоб я с вами поделился. По-моему это удивительно. В России ты не можешь покинуть свой город! Хотя у нас в Америке ты даже можешь перемещаться из штата в штат», — заявил Соннен.

Главный поединок турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с участием Нурмагомедова находится под угрозой срыва. Россиянин заявил, что не может покинуть страну из-за карантина и закрытия границ. При этом, как утверждают в Росавиации, у граждан страны сохраняется возможность осуществлять перелеты посредством частных рейсов. 30 марта Россия закрыла границы. Об ограничениях перемещения граждан внутри страны не сообщалось.

Несмотря на заявление об отмене поединка, Нурмагомедов допустил, что примет участие в UFC 249, если узнает место проведения ивента. Россиянин обвинил UFC в непрофессионализме. Его соперник американец Тони Фергюсон потребовал лишить Нурмагомедова пояса чемпиона UFC в легком весе.

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