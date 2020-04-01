Нурмагомедову разрешили выезд в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов может вылететь в США на бой с американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Росавиацию.

В Росавиации заявили, что Нурмагомедов может улететь посредством бизнес-авиации. Для этого он должен получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США. Отмечается, что у бойца могут возникнуть проблемы по возвращении на родину из-за ограничений, утвержденных оперативным штабом правительства России по предупреждению распространения коронавируса.

29 марта сообщалось, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона, назначенный на 18 апреля, оказался под угрозой срыва. Так как Нурмагомедов находится в Дагестане и не может уехать из России из-за закрытия границ, Фергюсон может подраться с соотечественником Джастином Гейджи.

Первоначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться в американском Бруклине на турнире UFC 249. Из-за распространения коронавируса этот вариант был отклонен.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.

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