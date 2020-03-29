Бой Нурмагомедова и Фергюсона приблизился к срыву

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов должен покинуть страну перед закрытием границ, иначе его поединок с американцем Тони Фергюсоном не состоится. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По последним данным, 31-летний Нурмагомедов готовится к поединку в России. Страну ждет полное закрытие границ 30 марта. Это означает, что если спортсмену не удастся покинуть Россию 29 марта, то поединок с Фергюсоном сорвется.

Согласно постановлению правительства, временно будет ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ. Данные меры проводятся в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Согласно информации СМИ Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) близок к проведению поединка Нурмагомедова и Фергюсона в штате Флорида. Также глава промоушена Дэйна Уайт подчеркнул, что у него есть пять вариантов арен для боя. В марте организация отказалась от проведения трех турниров на фоне пандемии коронавируса.

UFC 249 должен стать третьим турниром, в рамках которого россиянину предстоит защитить титул чемпиона. На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.

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