Спорт
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
В России увеличилось число умерших пациентов с коронавирусом
Опубликованы новые кадры работы российских военных в Италии
Среди новых зараженных коронавирусом в Москве оказалось много молодежи
Названы зараженные коронавирусом регионы России
В России за сутки зафиксировано 270 новых случаев коронавируса
В России учредили президиум правительства
Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах россиян
В Москве зафиксировали больше тысячи случаев заражения коронавирусом
В России возросло число людей с подозрением на коронавирус
Новости партнеров

Бой Нурмагомедова и Фергюсона приблизился к срыву

Перейти в «Мою Ленту»
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Фото: Noah K. Murray / USA Today Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов должен покинуть страну перед закрытием границ, иначе его поединок с американцем Тони Фергюсоном не состоится. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По последним данным, 31-летний Нурмагомедов готовится к поединку в России. Страну ждет полное закрытие границ 30 марта. Это означает, что если спортсмену не удастся покинуть Россию 29 марта, то поединок с Фергюсоном сорвется.

Согласно постановлению правительства, временно будет ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ. Данные меры проводятся в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Согласно информации СМИ Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) близок к проведению поединка Нурмагомедова и Фергюсона в штате Флорида. Также глава промоушена Дэйна Уайт подчеркнул, что у него есть пять вариантов арен для боя. В марте организация отказалась от проведения трех турниров на фоне пандемии коронавируса.

UFC 249 должен стать третьим турниром, в рамках которого россиянину предстоит защитить титул чемпиона. На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава UFC заговорил о «крушении планов» в подготовке боя Нурмагомедова
Россия полностью закроет границы
Нурмагомедов покинул США из-за коронавируса
Другие материалы рубрики
Спорт00:0328 марта
Алина Загитова

«Друзья привезли продукты, поболтали через окно»

Тренировки в ванной, общение с фанатами и пельмени: чем занимаются спортсмены во время карантина
09:54Сегодня

Глава UFC заговорил о «крушении планов» в подготовке боя Нурмагомедова

08:30Сегодня

Руководящий украинским футболом швейцарец поведал о преступниках во главе клубов

00:01Сегодня

Описана встреча с пьющим пиво и удерживающим пепельницу на животе Роналдо

Спорт11:0026 марта

Как делать ставки на спорт бесплатно — с фрибетами

Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2020 году: как получить бесплатную ставку в БК «Олимп»
22:5728 марта

«Ювентус» урезал футболистам зарплаты и выручил 90 миллионов евро

22:1528 марта

Олимпиаде-2024 предрекли проблемы из-за коронавируса

21:2028 марта

Зарплаты российским футболистам призвали урезать на фоне пандемии коронавируса

Спорт00:0421 марта
Петтер Нортуг

«На холодильнике постер с Путиным на коне»

Король лыжни Петтер Нортуг — о России, издевательствах над соперниками и жизни без спорта
20:2028 марта

Стало известно вероятное время возобновления РПЛ

19:2028 марта

Показавшая тренировку в белье боец ММА смирилась с критикой и сняла новое видео

17:5328 марта

Вернувшийся из НХЛ игрок назвал причину смеха американцев над русскими

Россия
Передвижение жителей Чечни ограничили
Поставили на поток
Как Москва обновляет городской пассажирский транспорт
Россиянам объяснили ненужность сдачи теста на коронавирус всем подряд
«Мне кричат "Коронавирус!" — как будто это мое второе имя»
Как россияне боятся коронавируса и кого винят в своем страхе
Москву накроет метель
Более тысячи россиян заразились коронавирусом
По всей стране принимаются жесткие меры по борьбе с инфекцией
Кириенко объявил о старте конкурса для школьников
Все материалы
Мир
Макрон назвал коронавирус угрозой для существования Евросоюза
«От чувства тревожности мы обретаем свободу»
Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии
Трамп объяснил лидерство США по количеству зараженных коронавирусом
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Меркель пожаловалась на недостаток живого общения на карантине
Посткарантинный мир
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине депутаты из-за коронавируса провели заседание горсовета во дворе
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
Несуществующие люди
Как дети и старики выживают под обстрелами в полуразрушенных поселках Донбасса
Все материалы
Экономика
«Газпром» отправил на карантин одно из крупнейших месторождений
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Введены новые меры поддержки россиян при эпидемии коронавируса
Путин представил план борьбы с коронавирусом
Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом
Нефть упала ниже психологической отметки
Не верой единой
Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
По китайской экономике ударила вторая волна коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Бывшему главному тюремщику России отменили досрочное освобождение
Иностранец надругался над россиянкой в лифте
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре
«Вагон за секунду стал черным, кругом было пламя»
Десять лет назад террористы взорвали столичное метро. На «Лубянке» и «Парке культуры» погибли 40 человек
В российском городе появилась «карантинная» полиция
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Все материалы
Спорт
Российский боксер рассказал об обстановке в США из-за коронавируса
Как делать ставки на спорт бесплатно — с фрибетами
Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2020 году: как получить бесплатную ставку в БК «Олимп»
Боец UFC нокаутировал незнакомца на улице
Олимпийские игры перенесли из-за коронавируса
Окончательное решение по новой дате соревнований пока не принято
«Барселона» принудительно урезала зарплаты игрокам из-за коронавируса
Петтер Нортуг«На холодильнике постер с Путиным на коне»
Король лыжни Петтер Нортуг — о России, издевательствах над соперниками и жизни без спорта
Футболист с необратимым повреждением мозга очнулся после почти трех лет комы
Все материалы
Культура
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами
«Никогда народ не кинет наша избранная власть»
Выборы, церковь, карантин: почему Шнуров выпускает политические стихи как конвейер?
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Великий уравнитель
Лев Лещенко, Борис Джонсон, Том Хэнкс: кто из звезд заразился коронавирусом
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
Украина бросила певицу Maruv в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
Журналисту пришлось бежать от стада бизонов во время репортажа
«Размер имеет значение»
В России технологии приносят миллиарды рублей. Готовы ли они стать основой экономики?
Елена Малышева призвала в три раза увеличить зарплаты врачам в России
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Ведущая поцеловала Бузову в грудь во время интервью
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Все материалы
Ценности
Найден способ повысить настроение во время изоляции из-за коронавируса
Эмили Ратаковски попозировала обнаженной за прозрачной шторой
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Нелепые наряды решившихся пожениться в пандемию коронавируса высмеяли в сети
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Девушка делала парню нелепые прически во время самоизоляции и прославилась
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Мужчина умер от коронавируса во время самоизоляции и оставил прощальное послание
Собаки будут вынюхивать больных с коронавирусной инфекцией
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
Коронавирус заставил влюбленных съехаться через пять дней после первого свидания
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
80-летняя пенсионерка нарушила карантин из-за спешки к внучке с наркотиками
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Все материалы
В России остановились продажи машин и закрылись автосалоны
Лучшее автомобильное видео марта 2020
Гонки на холодильниках, Bugatti из картона и электро-Mustang на снегу
Porsche 911 Turbo S станет легче и спортивнее
9 новых рекордов скорости — на льду!
Где в России ставить автомобильные рекорды? Конечно, на льду Байкала!
Первый McLaren F1 GTR Longtail выставлен на продажу
Автомобильные раскраски для сидящих в карантине
Audi и Mercedes-Benz выпустили раскраски для детей и взрослых, вынужденных сидеть дома
Дайверы нашли на дне реки коллекцию автомобилей
Все материалы
Дом
Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Названа средняя стоимость квартиры в Крыму
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российского ветерана упрекнули в «лишних» 40 сантиметрах квартиры
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
У дома культуры в Ростовской области появится автоклуб
В России запустили сервис по вопросам оплаты труда в период коронавируса
Регионам потребовались дополнительные десятки миллиардов рублей на защиту лесов
Все материалы