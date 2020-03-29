Глава UFC заговорил о «крушении планов» в подготовке боя Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что постоянно вынужден преодолевать трудности в организации поединка с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал в беседе с Майком Тайсоном в YouTube.

50-летний функционер отметил, что старается вернуть страну к нормальной жизни, организовывая турнир. При этом Уайт подчеркнул, что его планы относительно UFC 249 постоянно терпят крушение.

По словам Уайта, у UFC 249 есть пять вероятных мест проведения. Глава промоушена признался, что организация сможет составить кард турнира только когда определится с окончательным вариантом.

Ранее утверждалось, что UFC ведет переговоры о задействовании арены в штате Флорида. Отец Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедова отверг возможность проведения турнира в США.

На фоне пандемии коронавируса Уайт перенес три мартовских турнира UFC. Однако, глава промоушена неоднократно подчеркивал, что не намерен отменять или менять дату турниру с участием Нурмагомедова.

Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон поспорят за титул чемпиона организации в легком весе. В активе россиянина 28 побед и ни одного поражения. Фергюсон был временным чемпионом UFC в данной весовой категории.

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