UFC нашел арену для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планирует провести турнир с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова в штате Флорида. Об этом сообщает журналист MMA Fighting Стивен Марокко.

По словам обозревателя, UFC находится в активной стадии переговоров относительно арены во Флориде. Организация рассчитывает воспользоваться инфраструктурой местного промоушена Combat Night, который продолжает проводить турниры по смешанным единоборствам, несмотря на распространение COVID-19. Отмечается, что принять UFC 249, где Нурмагомедов сразится с американцем Тони Фергюсоном, могут Орландо, Джексонвиль или Тампа.

24 марта глава UFC Дэйна Уайт заявил, что имеет представление о месте проведения турнира, однако не стал называть арену. При этом функционер отметил, что UFC 249 пройдет без зрителей. Организация уже перенесла три турнира в марте из-за распространения коронавируса.

31-летний Нурмагомедов покинул США и продолжил подготовку к поединку с Фергюсоном уже в России. Отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов заявил, что UFC 249 может пройти за пределами США.

Фергюсон и Нурмагомедов поспорят за титул чемпиона UFC 19 апреля.

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