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Бой Нурмагомедова против Фергюсона закроют для фанатов

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Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов
Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов
Кадр: UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объяснил, при каких условиях пройдет поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Его слова приводит MMA Junkie со ссылкой на эфир в Instagram.

Уайт заявил, что знает, где состоится бой, однако пока отказался назвать место. Кроме того, глава UFC подтвердил, что мероприятие будет закрытым. «Фанатов никаких не будет», — подчеркнул он.

23 марта Нурмагомедов обратился к руководству UFC. «Где деремся и деремся ли вообще, а как насчет весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?» — задался вопросами боец.

19 апреля Нурмагомедов должен встретиться в октагоне с Фергюсоном. На кону — титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за ситуации с коронавирусом бой находится под угрозой срыва. В частности, на данный момент неизвестно, где пройдет поединок: промоушену запретили организовать его в Нью-Йорке и Лас-Вегасе.

Уайт неоднократно выражал уверенность, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится. Критикующих его людей функционер в интервью от 20 марта назвал хлюпиками и занудами.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.

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